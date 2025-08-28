嚴安林語中評：賴媚日言論立場危害性極大

上海市台灣研究會會長嚴安林（中評社資料圖） 中評社香港8月28日電（記者 盧哲）上海市台灣研究會會長嚴安林近日接受中評社記者專訪時表示，賴清德在8月15日所發表的言論，根本目的是要傳播其錯誤的歷史觀，宣揚其“台獨”理念與主張。賴清德的“媚日”言論與立場的危害性極大，誤導社會輿論、毒害台灣民眾，喪失自我立場、出賣台灣利益。



嚴安林是大陸知名涉台學者，長期從事台灣政治、社會與海峽兩岸關係研究，著有相關論著數百篇。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。8月15日是日本宣布無條件投降80周年紀念日。賴清德8月15日在社交平台發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利，僅以“終戰”代替，只字未提對日抗戰，亦未出現日本戰敗投降等字眼，招致各方質疑和批評。



嚴安林接受中評社專訪時談到，賴清德在8月15日所發表的這個言論，根本目的無非是要傳播其錯誤的歷史觀，宣揚其“台獨”理念與主張。在8月15日這樣特別的時刻——尤其是今年的8月15日，是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是世界反法西斯戰爭勝利80周年，更是台灣光復80周年。在這三個80周年的特殊時刻，賴清德發表這樣的言論，無疑是對中華民族的背叛，對中國人民浴血奮戰的背叛，是赤裸裸的“漢奸”言論。