台青北京行 參訪抗戰紀念館 重溫血淚榮光

研習營團員們正在聆聽講解（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京8月25日電（實習記者 林啟瑞）8月21日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員抵達北京，當日下午參訪了中國人民抗日戰爭紀念館，感受中華民族在那段烽火歲月中的艱難與不屈，深入瞭解國家的歷史與文化脈絡，增強民族認同感。



在紀念館內，團員們認真聆聽講解，通過一幅幅歷史照片、一件件珍貴文物和一段段真實影像，重溫了從局部抗戰到全面抗戰、直至最終勝利的波瀾壯闊的歷史。這段歷史不僅反應了中華民族存亡之際的艱難與犧牲，也更加深刻地體現了中華民族團結一心、不屈不撓的精神力量。



長期以來，在台灣關於東北抗戰的段落往往被簡化或模糊處理，而在參觀紀念館的“東北抗戰”專題展區時，講解員詳細講述了“九一八”事變後，東北軍部分愛國官兵如馬占山將軍率領的黑龍江守軍，在齊齊哈爾打響的江橋抗戰等英勇抵抗的事跡。展櫃中陳列著當年東北軍使用的武器、將士們的家書以及歷史照片等珍貴實物證據。站在東北地區抗日事跡的展區，一位台灣同胞說到：“今天在抗日戰爭紀念館裡都有著918的證據，當時日本企圖侵略東北，東北軍怎麼可能沒有抵抗？東北軍在抗日戰爭的歷史紀錄在台灣完全看不到了，反倒是在大陸這裡還能找得到史料！”