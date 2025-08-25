台青北京行 感中關村創新浪潮為前沿科技點贊

中關村國家自主創新示範區展示中心內，研習營團員們正在觀看展示（中評社 林啓瑞攝） 中評社北京8月25日電（實習記者 林啟瑞）8月21日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行人抵達北京，22日上午參訪了中關村國家自主創新示範區展示中心，感受人工智能和量子信息等前沿科技成果的創新發展。



走入展示中心，首先映入團員們眼簾的是中關村建設成效宣傳片，宏大的視野瞬間勾勒出這片創新高地的戰略定位與發展雄心。在講解員的引導下，團員們依次參觀了各主題展區。在“人工智能+”板塊，來自北京星動紀元科技有限公司和北京銀河通用機器人有限公司等多家智能機器人公司所研發的人形機器人和具身機器人等智能機器人令大家駐足良久，頻頻提問。



在量子信息展台，被譽為“中國芯”的自主可控區塊鏈底層平台“長安鏈”激發了團員們的濃厚興趣。講解員詳細介紹道，長安鏈具備高性能、高安全、強隱私的特點，其獨創的深度模塊化、可靈活裝配的設計理念，支持在政務數據共享、供應鏈管理等多場景的實際應用，展現了中國大陸在區塊鏈這一前沿核心領域的自主創新實力與突破。



中關村國家自主創新示範區展示中心是中關村自主創新成就的核心展示平台，其常設展區覆蓋創新發展歷程、新一代信息技術、生物與健康等10個板塊，設置“四個面向”主題展廳及基礎研究、商業航天等細分展區。至2025年，展品布局涵蓋人工智能、量子信息等前沿領域490餘項科技成果，集中展示350餘家科研機構與企業成果，包含合成生物製造、腦科學與類腦研究等專項展區。作為中關村論壇年會永久舉辦場地，2025年展出350餘家單位490餘項創新成果。