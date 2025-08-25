海外台胞社團負責人答中評：難舍夢幻內蒙古

中評社北京8月25日電（實習記者 林啟瑞）8月21日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員抵達北京，此次京蒙行參訪即將結束，海外台胞社團負責人關先生分享了他的所見所聞。



關先生談及此次京蒙研習活動時難掩喜悅，他坦言能參與其中倍感榮幸。在他眼中，內蒙古的自然風光堪稱一絕，如夢似幻的草原鋪展千里，錯落的山嶺、澄澈的湖畔相映成趣，隨處可見牛羊駿馬悠然踱步，特色美食更是一餐接一餐，讓人回味無窮。他特別向大陸同胞的熱情接待表達了感激之情。他表示，即便已離開內蒙古，心卻仍眷戀著這片土地。



關先生提到，希望以後有更多的機會讓更多的台灣年輕人來看看大陸的發展和大陸的美好，多多自己看，自己體會，用自己的眼睛觀察跟見識大陸，多多的用心來瞭解歷史與發展。



在對個人選擇與國家發展的看法上，關先生認為，有人偏愛復古情懷，有人專注當下生活，有人憧憬未來圖景，這些不同的追求都很好，皆有其價值。他衷心祝願每個人都能在自己的生活節奏中，找到與祖國發展同頻共振的契合點，尋得屬於自己的歸屬感。



關先生最後說到：“很可惜9月3日沒機會在北京現場感受閱兵典禮，但我想我會守在電視機前面觀看轉播，中國大陸有今天的成就很不容易，身為一個中國台灣人，我感到驕傲！”



