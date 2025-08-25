中國算力平台全面貫通

2025中國算力大會開幕式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華網報導，8月23日，以“算網築基 智引未來”為主題的2025中國算力大會在山西大同開幕。開幕式上，中國算力平台正式完成山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、河南、青海、寧夏、新疆10個省區市分平台接入工作，實現“平台、主體、資源、生態、場景”全面貫通。



“十四五”期間，我國算力產業發展迅速，基礎設施規模和水平位居全球前列，智能算力規模達788EFLOPS（每秒百億億次浮點運算，FP16半精度），幹線400G端口數量增至14060個，存力總規模超過1680EB，累計征集“華彩杯”算力應用創新項目超過2.3萬個。



在人工智能等技術加速演進下，為破解發展瓶頸和促進算力產業高質量發展，我國以“點、鏈、網、面”為主軸，推進全國一體化算力網部署落實。在工業和信息化部指導下，中國信息通信研究院聯合產業各界自2017年起，穩步推進中國算力平台的建設工作。



作為國家級綜合性算力服務平台，中國算力平台集“供、需、服”於一體，可實現不同系統、平台和工具之間的兼容性和互操作性，致力於為算力供需各方打造“中立、開放、公平、可信”的服務生態，進一步促進算力資源的高效配置與價值釋放，讓算力服務真正實現普惠化、便捷化、易用化。



在產業各方的協同攻堅下，中國算力平台成功實現平台貫通、主體貫通、資源貫通、生態貫通、場景貫通“五大貫通”。



截至7月底，中國算力平台運營層註冊企業用戶超1000家，入駐算力服務商逾100家，上架優質算力產品110餘項，接入主流基礎大模型和垂類模型90餘個，成功承載9000餘張離散卡的供應匯聚、購買和即時開通服務，為1000餘名開發者提供了多源多元的在線調用服務，累計沉澱數十億條算力監測大數據。