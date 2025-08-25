台青訪滬抗戰遺址　銘記歷史盼兩岸和平

台灣青年學生參訪團24日在上海參觀四行倉庫抗戰紀念館，實地瞭解抗戰史。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，由28位台灣青年學生組成的“大九學堂”學生團近日正在上海參訪。在為期一周的行程中，考察在滬抗戰遺址是此行的重要內容。他們24日來到上海四行倉庫抗戰紀念館參觀，全程帶著肅穆的表情，並在展館外的抗戰紀念墻向英雄致敬。台灣學生們表示，今年是抗戰勝利80周年，身處和平年代更應該銘記歷史，營造和平穩定的未來，並希望兩岸關係和平發展。



這次來上海參訪的台灣學生來自島內各個大學。在參觀之前，同學們已經觀看了關於抗戰題材的電影《南京照相館》，此次再尋訪抗戰遺址，對抗戰歷史的認識更加深入。



第一次來上海的台灣學生柯同學表示，之前在台灣對於八百壯士的事跡有所耳聞但知之不詳，如今身臨其境，看到滿目瘡痍的抗戰紀念墻，更加認識到戰爭的殘酷，而看到謝晉元和抗日英雄們的畫面，非常感動。結合前幾天看到的電影，她更加深切體會到和平是多麼珍貴。她認為，兩岸同胞應該通過交流與對話，共同營造和平的未來。



參訪團的黃同學也是第一次來上海。對於四行倉庫保衛戰和淞滬抗戰的歷史，他很早就知道，甚至還自己去找資料詳細瞭解。他說，以前只是在文獻上看到謝團長的照片，現在看到真實的照片和雕像，非常感動。他說，回到台灣後，要向同學和父母親友推薦，讓更多人親身來上海看看。



今年是台灣光復80周年，黃同學認為，兩岸同胞對於抵抗侵略者、保家衛國有著共同的珍貴記憶，我們應該共同紀念，共同發揚偉大的精神。