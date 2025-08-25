特朗普擬向芝加哥派兵　加劇黨爭

左圖：特朗普炒作芝加哥的治安問題，以打壓民主黨。圖為芝加哥警方調查一宗槍擊案。右圖：華盛頓居民22日參加示威，抗議特朗普向當地派兵。（圖片來源：大公報／美聯社） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，美媒23日爆料稱，五角大樓正在制定向全美第三大城市芝加哥派兵以協助“打擊犯罪”的計劃，包括最早於9月向當地派遣數千名國民警衛隊隊員，甚至可能出動現役部隊。美國總統特朗普已經以打擊犯罪為由向首都華盛頓部署國民警衛隊，日前還威脅稱，芝加哥和紐約等民主黨掌權的城市將是“下一個”。民主黨人批評特朗普為實現政治目的濫用權力、蓄意製造危機。



《華盛頓郵報》23日援引知情官員爆料稱，五角大樓過去幾周正在制定向芝加哥派兵的計劃，並且可能推廣至更多大城市。五角大樓正在考慮多個選項，包括最快9月向芝加哥派遣數千名國民警衛隊隊員。兩名官員稱，五角大樓還討論了動員數千名現役美軍的選項，但目前看來這個選項可能性較小。五角大樓23日晚些時候發表聲明稱，不會對進一步的行動進行推測。白宮拒絕置評。



芝加哥所屬伊利諾伊州州長、民主黨人普里茨克的發言人希爾23日表示，聯邦政府暫未就協調派遣軍隊一事聯繫州長辦公室。希爾說，根據聯邦法規，州長不會支持向芝加哥派遣國民警衛隊。普里茨克在社交媒體發文批評特朗普濫用權力、製造危機。同為民主黨人的芝加哥市長約翰遜說，特朗普政府的派兵計劃“未經協調、未經請求、沒有依據”，可能導致市民與執法人員關係緊張。他表示：“聯邦政府可以做許多事幫助芝加哥減少犯罪和暴力事件，但派兵並非選項之一。”



駐華盛頓士兵獲准持槍



特朗普11日宣布向華盛頓部署國民警衛隊以協助打擊犯罪，目前已向當地派遣逾2200名國民警衛隊隊員。美國司法部長邦迪22日稱，自11日聯邦執法人員和國民警衛隊開始行動以來，已逮捕719人並繳獲91支非法槍支。美國防長海格塞斯當日簽署一項命令，授權目前在華盛頓巡邏的國民警衛隊隊員在“必要時”攜帶武器，引起外界關注。尚不清楚這是否意味著國民警衛隊在此次任務中的角色發生改變。迄今為止，他們並未直接參與執法行動，而是在國家廣場和聯合車站等地點巡邏。



特朗普22日稱，華盛頓正成為“世界上最安全的地方之一”，接下來國民警衛隊將被派往其他地方，芝加哥可能是下一個目標。他批評芝加哥的情況“一團糟”，並指責市長約翰遜“極其無能”。美媒指出，民主黨的主要力量集中在大城市，因此特朗普長期以來一直猛烈抨擊美國各大城市“無法無天”、民主黨“治理失敗”。

