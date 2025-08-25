重慶：一體貫通監督辦案整改　護航國企發展

重慶市涪陵區紀委監委聚焦國企領域“四風”頑疾精準發力，嚴查違規發放津補貼、收受禮品禮金等問題，推動國企作風建設走深走實。圖為近日，該區紀檢監察幹部在涪陵區盛錦資產管理有限公司瞭解有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站消息，圍繞管黨治黨、工程建設、物資採購、選人用人等關鍵環節，重慶市黔江區紀委監委部署開展國企領域不正之風和腐敗問題治理。通過對63家區屬國企開展問題大排查、線索大起底，發現並督促整改問題274個，嚴肅查處違紀違法問題，立案14件，給予黨紀政務處分16人。



國企領域權力集中、資金密集、資源富集，廉潔風險點較多、腐敗問題易發多發。重慶市紀委監委將正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理、推動發展貫通起來，以系統思維深化整治國企領域不正之風和腐敗問題，推動形成“發現問題—嚴肅查辦—促改促治”的工作閉環，為國有企業高質量發展清障護航。



加強協作聯動，有效拓寬問題線索來源



前不久，重慶市萬盛經開區紀工委信訪室通過“碼上舉報”平台收到群眾反映：“經開區城市開發投資集團有限公司賬目資金充足，卻仍在開展利息極高的借款……”



經分析研判、深入調查，該集團存在通過虛增項目需求等方式，違規高息借款問題。目前，萬盛經開區紀工委已對相關負責人涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。



既通過“碼上舉報”將監督觸角延伸到群眾身邊，又依托技術賦能提升問題線索發現效能，重慶市紀檢監察機關加強與相關部門協作聯動，不斷拓寬問題線索來源，為監督執紀執法提供堅實支撐。



“3日內，這家區屬國企賬戶在非工作時間連續5次向同一家供應商轉賬，疑似異常交易。”近日，重慶市江北區紀委監委國企資金監測平台發出頻繁異常交易預警，預警信息第一時間推送至該國企監事會及區國資委等監管部門。經分析研判，該預警信息目前已轉問題線索並由江北區紀委監委進一步深入核查。



在重慶市紀委監委指導下，江北區紀委監委加快構建數字紀檢監察體系，探索打造國企資金監測平台。通過系統梳理企業資金風險點，研判企業在“公轉私、關聯交易、頻繁異常交易、夜間支出、跨國跨市轉賬”等方面可能存在的廉潔風險，建立健全風險預警機制，為國企資金流動設置“電子哨兵”，及時發現問題、化解風險。