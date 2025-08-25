河南整治養老服務突出問題　回應民生關切

中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站消息，不久前，河南省永城市紀檢監察幹部在走訪養老服務機構時發現，許多老人因行動不便，去醫院就診拿藥成了“煩心事”。該市紀委監委隨即督促市民政局、衛生健康委等開展會商，推動公立醫療機構為養老服務機構建立健康檔案、開辟就診綠色通道，通過提供定期體檢、送藥上門等服務，推動醫療資源與養老服務有效銜接、深度融合。



河南省紀檢監察機關深入開展養老服務領域突出問題集中整治，緊盯涉老資金發放管理、養老機構服務監管、老年人權益保護等環節，依規依紀依法嚴肅查處一批養老服務領域責任、作風和腐敗問題。該省紀委監委制定整治工作方案，明確整治重點，督促相關職能部門對風險隱患開展“拉網式”排查，推動立行立改、限期整改，助推養老服務提質增效。



林州市紀委監委統籌“室組地”監督力量，強化對高齡津貼管理髮放情況的監督檢查，嚴肅查處“人情保”“關係保”等問題。宜陽縣紀委監委督促縣民政局全面核查享受高齡津貼老人的年齡、戶籍、領取金額等信息，推動利用線上小程序、上門辦理等多種方式優化服務，確保資金及時精準發放。



整治過程中，河南省紀委監委派出工作組，多輪次下沉督導，深入各地市的鄉鎮（街道）敬老院瞭解情況，對發現的問題督促整改整治。省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組深入省老年公寓和40餘家鄉鎮（街道）敬老院，對養老機構運營狀態進行實地督導。“我們重點監督推動糾治養老服務機構財務管理不規範、照料護理責任落實不到位、行業主管部門日常監管缺位等問題，嚴肅查處失職失責、濫用職權、徇私舞弊等違紀違法行為。”該紀檢監察組有關負責同志介紹。



南陽市紀委監委駐市民政局紀檢監察組制定監督方案和清單，實地走訪方城、南召等7個縣13個鄉鎮（街道）的17家養老機構，與養老機構負責人、護理員、集中供養對象及家屬（親屬）進行“一對一”訪談。隨後，向市民政局制發督辦函，反饋具體問題53個，督促其抓好整改的同時舉一反三，進一步堵塞監管漏洞。