駐農發行紀檢監察組完善片區協作機制

中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，中國農業發展銀行新疆分行霍城縣支行原黨委書記、行長陶某某，因借用管理和服務對象錢款受到黨內警告處分，違紀款被收繳。



“此案的辦結多虧了片區協作機制。”農發行新疆分行紀委負責同志說，此前，新疆分行紀委收到伊犁州紀委監委移交的相關問題線索。



新疆分行紀委報中央紀委國家監委駐中國農業發展銀行紀檢監察組批准後，立即對該問題線索開展初核。但由於核查事項時間跨度長、涉及銀行賬戶多，在分行紀委現有人員力量有限的情況下，初核一度進展緩慢。



得知這一情況後，駐農發行紀檢監察組啟動片區協作機制，從新疆分行所在的第四協作片區抽調四川分行紀委4名紀檢業務骨幹，與新疆分行紀委組成聯合核查組，共同開展核查工作。



“核查中，四川分行紀委的同志充分發揮其熟悉信貸政策的專業特長，對銀行信貸審批流程中的合規性問題進行專業研判。”新疆分行紀委負責同志告訴記者，聯合核查組通過釐清陶某某借款的時間節點、金額及用途，精準定位違紀事實關鍵點。在思想政治工作和扎實的證據面前，陶某某承認違紀事實。



“片區協作機制有效破解了基層辦案力量分散、專業能力不足、人情干擾掣肘等難題，通過科學統籌、精準發力、優勢互補、綜合施策，顯著提升了問題線索處置和案件查辦質效。”新疆分行紀委負責同志說。



片區協作是統籌基層監督力量的有效舉措。“農發行由於分支機構多、距離遠、管理鏈條長，一段時間以來，全面從嚴治黨存在‘上熱中溫下涼’的挑戰，同時各省市紀檢機構存在能力強弱不均、紀檢力量不平衡的情況。”駐農發行紀檢監察組副組長周軍說。



對此，駐農發行紀檢監察組於今年6月印發片區協作工作辦法，通過明確片區設置、協作內容、工作機制和職責分工等內容，有效統籌農發行紀檢條線力量，推動形成“一盤棋”格局。