加拿大或向烏派兵　俄外長：有人擬破壞和談

這是3月18日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的克里姆林宮外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，據烏克蘭總統網站24日消息，烏總統澤連斯基當天在首都基輔會見到訪的加拿大總理卡尼，雙方就防務、能源合作以及對烏安全保障等問題進行了討論，卡尼表示不排除向烏克蘭派遣加拿大部隊的可能性。



同一天，俄烏再次交換被俘軍人，俄第二大港口烏斯季盧加港因無人機襲擊起火，俄外長拉夫羅夫在當天發布的採訪中表示，西方國家和烏克蘭試圖破壞俄美兩國總統制定的烏克蘭問題談判進程。



烏加領導人會晤商討對烏安全保障



據烏克蘭總統網站發布的聲明，澤連斯基與卡尼會晤期間，雙方簽署了《落實安全合作協議行動計劃》《海關事務互助協定》以及《無人機生產意向書》。



澤連斯基在聲明中說，卡尼表示加方願向北約和美國發起的“烏克蘭優先需求清單”計劃出資5億美元，用於幫助烏克蘭從美國採購武器。此外，加方願意為烏克蘭無人機生產提供資金並加入無人機生產計劃。



澤連斯基說，他已向卡尼發出邀請，希望加拿大參與烏克蘭大型能源項目。他表示，烏克蘭擁有必要的港口和能源存儲能力，這些設施可用於加拿大天然氣的輸送，他與卡尼就快速落實能源項目的可能性進行了討論。



澤連斯基說，加拿大是“志願聯盟”成員，期待加方在落實對烏安全保障方面發揮積極作用。他稱，期待加拿大軍隊出現在烏克蘭，這對烏方很重要。



會晤結束後，卡尼在與澤連斯基舉行的聯合記者會上表示，加方正與“志願聯盟”等夥伴一起制定向烏克蘭提供陸海空安全保障的條款。他稱，不排除向烏克蘭派遣加拿大部隊的可能性。

