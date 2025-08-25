台胞青年沉浸式感受大陸多彩文化

台胞青年在蘭州市體驗非遺剪紙。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京8月25日電／據人民日報海外版報導，“敦煌告訴我們，文明因交流而璀璨；兩岸青年的相遇則證明，同胞因相知而同心。”參加全國台聯台胞青年千人夏令營甘肅分營的台胞青年謝承佑，近日在日記裡寫下這樣的文字。



甘肅、新疆的絲路文化，河南的中原文明，四川的巴風蜀韵，貴州的少數民族風情……分赴全國不同分營的台胞青年，見識到了交相輝映的多元文化，看到了百舸爭流的發展速度，也播下了相知相交的友誼種子。



“心靈洗禮”



“當敦煌莫高窟飛天壁畫映入眼簾，教科書上的文字有了溫度。”謝承佑用“心靈洗禮”形容敦煌之行。在他眼中，洞窟裡交融的印度佛教藝術與中原繪畫技法，正是古代文明對話的生動見證，“這讓我想起兩岸文化互動，我們同根同源，卻又在各自發展中形成獨特風貌。”



在烏魯木齊國際陸港區，營員們參觀了中歐班列（烏魯木齊）集結中心，現代化的物流設施和繁忙的貨運場景令他們印象深刻。台灣世新大學新聞傳播博士黃國輝表示：“中歐班列的開行數量超出想象，新疆在經貿往來上的突出表現和發展前景令人振奮。”



正值旅遊旺季，新疆國際大巴扎景區吸引八方來客。營員們走進這裡，欣賞熱情洋溢的民族歌舞，參觀大巴扎饢主題館，瞭解民族銅器製作工藝，感受濃鬱民俗風情。台北大學學生何欣宏說：“這裡文化包容性強，不同民族的特色和諧共存，讓人印象深刻。”



在新疆博物館，一件件珍貴文物，靜靜訴說著歷史長河中發生在新疆的故事。豐富的館藏文物為營員們展現了新疆悠久的歷史和多元的文化，台灣“中央大學”學生林佾頡表示：“從先秦到清代的文物保存如此豐富，讓我對新疆的歷史有了更深的瞭解。我會把拍攝的照片分享給親友，讓他們也看看新疆的美。”