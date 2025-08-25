俄外長：俄烏領導人會晤議程根本沒有準備好

中評社北京8月25日電／據新華社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫24日說，所謂俄羅斯與烏克蘭領導人會晤的議程根本沒有準備好，俄方建議先提高俄烏談判代表團的級別，討論涉及人道主義、軍事和政治方面的問題。



俄外交部網站當天公布了拉夫羅夫接受美國全國廣播公司採訪的視頻片段。拉夫羅夫在採訪中表示，俄總統普京曾明確表示，高層會晤特別是俄烏領導人會晤，必須經過妥善安排。因此俄烏雙方有必要商定一個籌備程序。俄方為此建議提高俄烏談判代表團的級別，討論需要提請兩國領導人關注的具體問題，如人道主義、軍事和政治方面問題。



拉夫羅夫表示，在俄烏第三輪直接談判中，俄方提議成立3個工作組，其中包括政治問題工作組，但一個多月過去了，烏方仍未作出任何回應。



拉夫羅夫說，普京願與烏方領導人澤連斯基會晤，前提是會晤確實能帶來實質性成果，但目前峰會議程根本就沒準備好，“普京不會僅僅為了合影”而舉行會晤。



俄烏兩國代表團7月23日在土耳其伊斯坦布爾舉行第三輪直接談判，雖未就兩國領導人會晤、停火等核心議題實現突破，但雙方同意繼續交換被俘人員。



美國總統特朗普8月18日在白宮與澤連斯基和多名歐洲領導人舉行系列會晤。會晤結束之際，特朗普與普京通了電話，隨後宣布，已開始安排普京與澤連斯基的雙邊會晤，之後將舉行美俄烏三方領導人會晤。



