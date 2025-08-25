中評社北京8月25日電／網評：賴當局逼近“法理台獨”紅線



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨賴清德當局推動“法理台獨”的步伐並沒有因為“大罷免”慘敗而減慢。本月初“內政部門”花蓮縣富里鄉學田村村長、陸配鄧萬華未完成喪失“其他國家國籍”及取得相關證明文件為由解除了其村長職務。其實，早在去年12月，前南投縣議員史雪燕因具有大陸配偶（陸配）的身份，遭民進黨當局指控違反島內“國籍法”而被解除議員公職。賴當局上台後頻頻在兩岸戶籍上作文章，其目的可謂“司馬昭之心，路人皆知”，就是為了嚴格區分大陸與台灣的關係，把兩岸視為“兩個國家”，在法律法規上滲透“台獨”理念，企圖以切香腸的方式一步步逼近“法理台獨”的紅線。



賴清德自去年“520”上任後多次叫囂“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“台獨”謬論，為推行“法理台獨”做鋪墊，而其首個目標是前南投縣議員史雪燕。當時史雪燕已經卸任，其任期早在2022年12月25日已經屆滿，但賴當局竟然秋後算賬，仍以史雪燕未放棄大陸戶籍為由，撤銷其曾擔任的公職。最近，賴當局的態勢越發強硬，其“黑手”更是伸向曾有大陸戶籍的現任公職人員，還直接搬出“國籍法”，指控相關公職人員沒有放棄“中國國籍”，所以撤銷其職務。開此先例，後患無窮。此後，凡曾擁有大陸戶籍的台灣民眾恐怕無法再在島內擔任公職了。



根據台灣地區法規，公職人員不得具有“雙重國籍”，若當選，應於就職前辦理放棄“其他國籍”，並於就職日起一年內完成相關程序及取得證明文件。然而，島內相關法律具有“一中”精神，兩岸同屬一個中國，曾擁有大陸戶籍的台灣公職人員就職前毋須放棄“中國國籍”，而賴當局卻混淆視聽，濫用所謂“國籍法”，撤銷了沒有放棄“中國國籍”的台灣公務人員的職務。這根本就是違反了島內法規的“一中”精神。