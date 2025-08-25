中評社北京8月25日電／網評：從西藏到香港的發展啟示



來源：大公報 作者：吳志斌（安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任、安徽省僑聯副主席、資深評論員）



8月20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在拉薩出席西藏自治區成立60周年慶祝活動，聽取自治區黨委和政府工作匯報，對西藏各族群眾表達了親切關懷，彰顯了中央對邊疆民族地區長治久安和繁榮發展的殷切期望。習近平強調，西藏要全面貫徹新時代黨的治藏方略，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，扎實推動高質量發展，持續深入抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。



回顧歷史，西藏現代化發展始終與新中國的崛起和民族偉大復興的歷程相呼應、共命運。在中國共產黨的領導下和民族區域自治制度的實施，西藏自和平解放60年來發生了翻天覆地的變化。為了改善西藏人民的生產生活條件，中央專門制定了許多惠藏、利藏的政策。



此外，在支持以藏藥業、農畜產品加工業等具有西藏特色的現代工業體系建設過程中，中央更是將以光纜、衛星、清潔能源以及數字經濟等現代技術工程帶入西藏，提升藏民生活的幸福感、歸屬感。更為西藏培養和儲備了大量專業人才隊伍。



“興邊疆，富藏民”。目前的西藏步入發展最好、變化最大、各族群眾得實惠最多的歷史時期。西藏的發展離不開黨和中央的全力支持，也離不開正確發展方針的引領和實踐。如果說西藏是中國的“世界屋脊”和“西南前哨”，那麼身處祖國“南大門”的香港也是全球地緣政治中的重要一環。西藏社會克貧攻堅、提升藏民生活幸福感、認同感的歷史成就，與香港近幾年來的經濟政治變化的邏輯都昭示了三個有關安全、發展和人心的道理。



首先，衹有高水平安全才能帶來高質量發展，衹有平息了內部分裂，才能匯聚人心，團結一致，致力於經濟建設。無論是香港還是西藏，都是“亂”不得，也不能“亂”。政治的混亂和意識形態的鬥爭只會帶來社會內部的撕裂和內耗，造成無意義的經濟停滯，更是讓外部勢力有了趁亂而入的機會。