哈梅內伊：伊朗堅決抵制美“服從要求”

中評社北京8月25日電／據新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊24日表示，美國企圖通過對抗迫使伊朗服從，那些主張與美直接談判解決問題的人是“淺薄”的，伊朗將堅決抵制美國提出的“服從要求”。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社24日報導，哈梅內伊當天在首都德黑蘭發表公開講話說，“美國希望伊朗對其服從。伊朗民族對這種嚴重侮辱深感憤怒，並將以全部力量對抗抱有這種虛妄期待的人”。



哈梅內伊說，主張與美國直接談判解決問題的人是“淺薄”的。自1979年伊朗伊斯蘭革命勝利以來，歷屆美國政府一直對伊朗保持敵對、制裁和威脅立場。而當前的特朗普政府已明確其真實目的，即反對伊朗是因為希望該國服從美國的要求。



哈梅內伊警告說，對手正通過在伊朗內部製造分裂來達成目標。他呼籲全力維護並鞏固當前的團結，並表達對伊朗總統佩澤希齊揚的支持。



在阿曼斡旋下，美國和伊朗自今年4月以來舉行五輪由斡旋方居中傳話的間接談判，雙方在若干核心議題上分歧巨大。第六輪談判原定於6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊衝突的12天內，美國一度“下場”轟炸伊朗核設施，伊朗出於報復向美軍駐卡塔爾的烏代德空軍基地發動導彈襲擊。



2015年，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核全面協議。2018年，美國單方面退出該協議，隨後恢復並不斷升級對伊單邊制裁。



