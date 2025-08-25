打破慣例先訪日後訪美　李在明釋放什麼信號

6月4日，在韓國首爾，李在明在韓國國會發表就職講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，韓國總統李在明23日到訪日本，並與日本首相石破茂舉行會談。這是李在明6月就任韓國總統後除參加國際會議外的首次出訪。他將在24日結束訪日行程前往美國，這被認為打破了韓國總統上任後優先訪美的慣例。



分析人士認為，曾經在涉日問題上表態強硬的李在明，打破慣例先訪日，背後既有其從在野黨領袖變成國家領導人的內政因素，也有與日本共同應對美國在關稅和安全問題上施壓的外交需要。但從長遠來看，日韓之間的歷史問題難以從根本上得到解決，未來仍將長期影響兩國關係。



對日態度轉變



李在明與石破茂在23日的會談中就加強安全領域戰略溝通、推動氫能和人工智能等領域合作等一系列議題達成共識。會談後發表的共同文件是兩國時隔17年再次就首腦會談成果發表共同文件。



韓國國家安保室室長魏聖洛24日就此次會談表示，雙方小範圍會談的時間大幅超出原定計劃，意味著兩位領導人都認為兩國需共同應對的課題很多。



李在明過去曾就歷史等問題多次批評日本，並稱時任韓國總統的尹錫悅對日“友好”是“屈辱外交”。但他就任韓國總統後，對日態度出現明顯變化。6月赴加拿大參加七國集團峰會期間，李在明便與石破茂舉行了首次會談，聲稱要管控分歧、發展面向未來的兩國關係。



李在明19日接受日本《讀賣新聞》專訪時表示，韓日雙方不能糾結於歷史問題，需找到互惠互利的方法並擴大合作領域。他甚至就過去曾強烈反對的2015年日韓“慰安婦”問題協議辯稱，“這是國家之間的承諾，（協議）不應推翻”。對於自己的態度轉變，他解釋稱，在野時需要“鬥爭”，但如今執政了就要“展現包容力”。

