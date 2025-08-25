網評：新施政報告應重視建立長效制度機制

中評社北京8月25日電／網評：重視建立長效制度機制



來源：大公報 作者：凌友詩（港區全國人大代表）



行政長官李家超將於9月17日發表任內第四份施政報告。筆者期望新一份施政報告除了提出一個又一個好舉措，還應重視長效制度機制的建立。建立一套長效的程序和機制，日後可以循著它來辦理同類的事情。而制度機制中，又以加強與內地和國際的互聯互通的機制最為重要，建議特區可加大增設駐內地及駐國外經貿辦公室的力度。同時，需要回顧政策的平衡與否，在失衡的領域補缺。



這兩年政府積極引進內地企業，但不少內企較難獲得香港的最新支持資訊，而許多企業感興趣的不只是特區政府能給予什麼優惠和鼓勵，而是香港對外經貿的網路。由此可見，香港“內聯外通”的橋梁應該架設更多，對內對外的宣傳力度都應該更大，宣傳的方式也應該更完善。



增設經貿辦做好“內聯外通”



目前，特區政府在北京設有辦事處，並在上海、廣州、成都、武漢設立經貿辦。特區政府要多推介香港，多和內地政府、企業、高校、研究機構接觸，互通有無。這樣引進企業和人才的計劃和目標才能落實。筆者認為，理想的安排是每個省及直轄市都該有一個，同時要增加給經貿辦的交流宣傳撥款，讓經貿辦推介香港的各行各業和設定目標引進企業與人才。



在國際上，香港現在駐外經貿辦有14個，這也遠遠不夠。國家一直期望香港為國家在國際上擔當重要角色。今年兩會期間，外交部領導到全國人大代表香港代表團聽會的時候說，國家除了國際調解院以外，未來還有很多外交事項和重要國際會議要放到香港這裡來。以這樣巨大的外事前景，光是靠特首和主要官員帶隊往外國跑，未必足夠。最理想的安排是，駐外國經貿辦也考慮加多一倍，特別是需要在歐美、“一帶一路”和南方國家增設，去招商、去引資、去介紹國際調解院、去推廣香港旅遊和香港產品，並且鞏固特首和主要官員外訪的成果，安排未來高層的見面。這些駐內地各省和駐外國的經貿辦還有一個重要的任務，它是特區政府“練兵”的好平台，收取“內聯外通”和培養管治人才的雙重效果。