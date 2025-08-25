夏威夷基拉韋火山近8個月來第31次噴發

2018年5月10日，在美國夏威夷，火山灰從基拉韋火山噴發出來。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，位於美國夏威夷的基拉韋火山22日再度噴發，噴出的岩漿高度約為30米。這是去年12月以來，基拉韋火山第31次噴發。



美聯社23日援引夏威夷火山觀測站消息報導，岩漿從基拉韋火山北部的一道裂口噴出。目前，受影響區域局限在火山口附近，尚無民宅受到威脅。



報導說，這是基拉韋火山近8個月來的第31次噴發。2024年12月23日清晨，基拉韋火山開始噴發，噴出的岩漿高度達80米。在此後數十次噴發中，噴出的岩漿高度動輒達到100米，甚至300多米。



研究人員表示，目前難以預測本次火山噴發何時平息。



近8個月來，夏威夷火山國家公園接待的遊客人次顯著增加，部分原因在於越來越多遊客希望一睹火山噴發奇觀。今年4月，該公園接待的遊客人次同比增加49%。



夏威夷火山國家公園管理人員提醒，觀賞火山噴發奇景存在諸多風險，遊客應保持警惕，例如遵循指定路線、不要貿然闖入限制區域、夜間帶手電筒等。



基拉韋火山位於夏威夷群島最大島嶼比格艾蘭島、即“大島”，是全球最活躍火山之一，過去40年不時噴發。



2020年12月，基拉韋火山噴發導致峰頂火山口一個湖泊徹底蒸發。2018年，這座火山噴發導致周邊多個居民區的700多幢民宅被毀。



