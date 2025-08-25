“秦氏花山龍”刷新華南蜥腳類恐龍最早記錄

中評社北京8月25日電／據新華網報導，一項最新研究表明，在廣西寧明縣發現的“秦氏花山龍”為華南地區迄今發現的最早蜥腳類恐龍。



這一研究由廣西自然博物館、寧明縣文物管理所和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等單位組成的研究團隊共同進行，相關成果發布在我國學術期刊《地質學報（英文版）》。研究團隊成員、廣西自然博物館副館長莫進尤介紹，秦氏花山龍的生活年代為侏羅紀早中期，比之前該地區發現的東興京龍早約3000萬年，這一研究成果為中國乃至全球侏羅紀蜥腳類恐龍的演化與分布研究提供了新的化石證據，提示華南地區在侏羅紀可能存在一個多樣化的蜥腳類恐龍動物群。



據悉，秦氏花山龍化石點於2007年在海丘水電站附近的采石場被意外發現，它的種名“秦氏”致敬發現該化石點並報告文物部門的寧明縣海淵鎮學校教師秦劍。接到秦劍的報告後，廣西自然博物館與寧明縣文物管理所對該地點進行了聯合調查，共采集到30餘件不完整的恐龍骨骼化石，包括背椎、尾椎、肱骨、尺骨、腓骨及趾骨等。



莫進尤介紹，秦氏花山龍的鑒定基於多項獨特的骨骼特徵。根據骨骼尺寸推測，秦氏花山龍體長約12米，屬中型植食性蜥腳類恐龍，以四足行走，在河湖岸邊的樹林中生活。它的骨骼化石埋藏於十萬大山盆地汪門組地層中，十萬大山盆地在中生代屬於陸相沉積環境，汪門組的河湖相地層中還伴生有魚類鱗片、龜類骨骼和蛇頸龍類牙齒等脊椎動物化石，暗示當時該區域氣候濕潤、生態系統複雜，為蜥腳類恐龍的繁衍提供了適宜條件。



“秦氏花山龍的發現填補了華南早－中侏羅世真蜥腳類恐龍的化石空白，其獨特的形態特徵為理解蜥腳類恐龍的早期分化提供了新線索。”莫進尤說，未來將通過對該化石點和十萬大山盆地的進一步野外調查，揭示更多關於華南地區蜥腳類恐龍輻射演化的秘密。