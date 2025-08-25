英特爾與美國政府達成股份收購協議

中評社北京8月25日電／據央視網報導，美國芯片製造商英特爾公司22日宣布與美國聯邦政府達成協議，後者將向英特爾普通股投資89億美元，以每股20.47美元的價格收購4.333億股英特爾普通股，相當於該公司9.9%的股份。



因經營不善，英特爾今年7月宣布將裁員並取消部分海外項目。據美國媒體報導，美國聯邦政府提出將英特爾獲批的《芯片與科學法》約109億美元聯邦補貼轉換為英特爾股權，以支持美國半導體製造業並重振這家陷入困境的芯片製造商。彭博社評論稱，這是美國總統特朗普對關鍵行業的又一次直接干預。