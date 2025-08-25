【
3名中國公民在美國紐約州大巴事故中遇難
http://www.CRNTT.com
2025-08-25 10:29:03
中評社北京8月25日電／據新華社報導，據中國駐紐約總領事館24日消息，經進一步核實，22日美國紐約州大巴車禍事故導致3名中國公民遇難，9名中國公民受傷，其中7人已出院，2人在醫院接受治療。
消息說，駐紐約總領館已第一時間聯繫遇難者家屬，全力協助善後工作。23日，總領館工作組抵達現場，到醫院慰問住院傷者並提供必要領事協助。
