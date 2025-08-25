七城算力中心接入國家超算互聯網

中評社北京8月25日電／據科技日報報導，記者從8月23日舉行的2025中國算力大會主論壇上獲悉，隨著國家超級計算太原中心、國家網安基地（武漢）算力中心、青島“海之心”人工智能計算中心等七城算力中心正式接入國家超算互聯網，其所連接的骨幹節點型算力中心突破30家，聯合體成員數量突破200家。



國家高性能計算機工程技術研究中心副主任曹振南在接入儀式上表示，“全國一體化算力網”的構建重心已經由數字基礎設施布局，轉為建用並重、以用促建。



“最近40年，我國超算產業實現了從無到有、從弱到強的蛻變。”曹振南介紹，建設超算互聯網，一是要連算力，把分布在全國各地的超算、智算以及其他算力中心連接起來；二是要建平台，建立一體化算力服務和調度平台，讓算力更好用、更易用；三是要聚生態，算力網絡不僅要把機器連起來，還要把人、生態連起來，這也是超算互聯網的建設目標。



數據顯示，超算互聯網平台已服務各類用戶64.8萬。平台連接了全國30個超算中心、智算中心，提供基於CPU、GPU的基礎算力服務、應用軟件、開源大模型等7類服務。目前，平台重點推動的7個關鍵標準中，5個已正式發布，2個進入徵求意見階段。值得一提的是，國產算力資源占據平台全部算力資源的95%以上。



工業和信息化部在5月印發的《算力互聯互通行動計劃》中提出，到2026年，我國將建立較為完備的算力互聯互通標準、標識和規則體系；到2028年，基本實現全國公共算力標準化互聯，逐步形成具備智能感知、實時發現、隨需獲取的算力互聯網。“國家超算互聯網平台作為這一目標的重要實踐場，正在加速構建技術先進、模式創新、服務優質、生態完善的體系化創新布局。”曹振南說。