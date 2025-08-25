“AI＋城市”激發公共服務新活力

中評社北京8月25日電／據經濟參考報報導，“你好，歡迎來到深圳，請問你要去哪裡？”“我想去深圳灣公園。”——說漢語的出租車司機和說英語的外國乘客，實現了無障礙溝通。近日，深圳巴士集團為旗下近6000輛出租車配備了AI智能翻譯設備，不僅減輕了出租車司機的工作壓力，也為外國遊客出行提供了便利。



這款AI智能翻譯設備，搭載深度神經網絡翻譯引擎，支持140餘種語言互譯，離線狀態也能使用，在詞對詞直譯的基礎上還能進行“心領神會”的交互，完成路線規劃、景點介紹等任務。



“作為日常出行重要的交通工具，出租車就是AI智能翻譯設備在生活中天然的應用場景。”設備提供方、新譯信息科技（深圳）有限公司負責人田亮說。



來自深圳邊檢總站的數據顯示，2025年上半年，經深圳各口岸出入境的外籍人員達343.2萬人次，同比增長39.2%。目前，深圳巴士集團在旗下的城市觀光巴士、公園觀光車、交通樞紐服務站及售票處等場景，也部署了AI智能翻譯設備。



隨著近年來人工智能的快速發展，AI技術與終端產品、與具體的應用場景快速融合。深圳把整個城市作為AI新技術、新產品的試驗場，以豐富的場景來驅動技術驗證和迭代升級，從2023年5月開始，在先進製造、低空經濟、金融服務、政務服務、城市治理、交通運輸、公共安全等領域陸續開放了近200個“AI＋城市”應用場景。



在基層醫療服務方面，AI的深度應用讓分級診療更有針對性。當一位65歲的患者因突發胸痛到羅湖醫院集團東門社康中心就診時，她需要在一台智能設備前完成舌象采集並提取相關體征信息，隨後，一份健康報告以及調理建議便傳到醫生系統中。



接診全科醫生馬上收到了“AI臨床助手”的重要警示：胸痛誘因多元，除當下考慮，還需警惕心絞痛、胃酸反流、冠脈綜合征或帶狀疱疹等。



“這個功能很有價值。”東門街道社康中心主任張瀟瀟說，“若是帶狀疱疹，社康中心可直接處理；但若涉及心絞痛或冠脈綜合征，則需啟動胸痛通道轉診上級醫院，這個功能可以提醒醫生，有效防範了漏診風險。”