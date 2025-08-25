今年暑期文旅市場“科技濃度”格外高

中評社北京8月25日電／據經濟參考報報導，博物館“魔牆”讓文物“觸手可及”，“報紙自拍機”能圓“封面夢”，AR冰箱貼成文創新寵……記者走訪多地觀察到，今年暑期文旅市場的“科技濃度”格外高，科技不僅為遊客帶來新奇體驗，更在火爆場景背後築起堅實支撐。



在哈爾濱市博物館，一面落地“魔牆”前聚集著密度最高的遊客群。記者看到，這面館藏文物數字化展示牆上，180件珍貴文物的信息經三維建模、多媒體展示、高精度多點觸摸技術處理後，能支持多人同時互動。“你看，手指滑一下就能轉！”一名小學生踮著腳，指尖劃過屏幕，一件清代青花瓶的3D模型便720°旋轉起來，釉色紋路清晰可見；雙手做出拉開手勢，模型瞬間放大，還能點擊“點贊”鍵，屏幕實時彈出藏品“人氣”榜單，現場不時響起“原來文物還能這麼看”的驚嘆。



不僅是博物館，如今在更多旅遊場景，都能感受到科技帶來的新奇體驗。今年暑期，多地景區出現了一款特殊的“報紙自拍機”。記者在哈爾濱索菲亞教堂廣場、濱江步道等景點看到，遊客或舉著文創道具自拍，或三三兩兩合影，點擊屏幕選擇不同模板後，一份極具個性化的黃色“報紙”就打印出來。剛拍完的遊客李女士笑著展示：“以前打卡是‘人在景里’，現在直接上了‘報紙頭條’，發朋友圈朋友都問在哪拍的。”



除了能留下獨特記憶的旅遊設施，更加便捷貼心的“智游”項目也讓遊客直觀感受到科技帶來的便利。在北京動物園，記者用手機掃描指示牌上的二維碼，進入“明星動物”科普導賞線路，不僅可以跟隨最優路線游覽大熊貓、金絲猴等10個“明星動物”場館，還可以或看或聽相應的動物科普知識。“不走‘冤枉路’，還能邊看邊學知識，帶孩子旅遊太方便了。”遊客張先生說。



科技的加持還讓文創產品“玩出了花”。在北京、哈爾濱、承德等多個景區的文創商店，記者看到，AR冰箱貼受到遊客青睞。有的冰箱貼是用手機掃描外包裝上的小程序，有的則是用小程序直接掃描冰箱貼，就會立刻跳出景點或文物的3D全景介紹。“普通冰箱貼20到30元一個，今年新出的這種AR款價格貴了近一倍，但賣得最好。”哈爾濱道外巴洛克博物館的工作人員說。



這些鮮活的文旅新體驗背後，是新一代信息通信、虛擬現實、人工智能等先進科技在強力支撐。這個夏天，無論是蘇超、村超賽場，還是大型演唱會、人流密集的景區，或是高速行駛的列車，遊客們明顯感覺到：手機卡頓少了，即便是以往信號弱的區域，只要出現5G－A標識，網絡就格外“絲滑”。