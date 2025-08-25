遠征軍遺骸歸國　英烈終安息

位於雲南騰沖的國殤墓園裡，整齊排列著3346座墓碑，安葬著中國遠征軍將士和19名盟軍官兵。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，“八莫戰役中，敵我傷亡比例是十比一，莫茂克戰役中，我傷亡官長兩人，士兵六人。在八莫近郊的戰役中，我陣亡的軍官有連長倪希你，排長楊愛民、董玉坤、範守勤、王述禹、潘金石。”這是一段摘自一九四四年十一月二十六日，大公報戰地記者呂德潤發自八莫、原載一九四四年十二月七日《大公報》的報導內容。當年，呂德潤被稱為“中國遠征軍真正的前鋒”，永遠乘坐最前方戰車採訪，甚至乘坐B－25轟炸機直擊盟軍轟炸日軍。



在抗戰勝利八十年後的今天，雲南騰沖國殤墓園里，一塊從緬北八莫尋回來的殘破墓碑靜靜矗立在蒼鬆翠竹之下，地宮里安放著一部分從緬甸遷回來的遠征軍遺骸……“戰鬥中，他們喊著回家！回家！近年來我們終於把他們迎回家，當他們的遺骸踏入國門那一刻，心里是感動，更是崇敬！”滇西抗戰紀念館副館長伯紹海在刻滿遠征軍名錄的紀念碑前說。／大公報記者 譚旻煦



第二次世界大戰中的中國戰區是盟軍的重要戰區之一。1942年1月，反法西斯同盟國宣布，盟軍建立了中國戰區，揭開了中國軍隊與盟軍協同作戰的序幕。



此時，中國抗戰正處於危難時刻，沿海城市均被日軍侵占，唯一可以接受外援的國際通道，就是從緬甸港口仰光經緬甸北部到達雲南昆明的滇緬公路，為保衛這條道路，中國政府組成了中國遠征軍，1942年中國遠征軍首次入緬作戰失利後，部分部隊撤至印度（改編為中國駐印軍），部分退回滇西。日軍占據緬北及滇西部分地區，切斷了滇緬公路這一重要國際補給線。



為再次打通國際通道，配合盟軍在緬甸的整體反攻，1943年10月開始，中國駐印軍從印度開始向緬北發起反攻，1945年1月與滇西遠征軍在緬甸芒友會師。滇緬公路和中印公路自此貫通，極大的配合了第二次世界大戰太平洋戰場大反攻。