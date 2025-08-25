澳洲35萬人示威　促政府制裁以色列

悉尼的示威者高舉標語參加“全國為巴勒斯坦遊行”抗議活動。（圖片來源：大公報／路透社） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，綜合路透社、澳洲廣播公司（ABC）報導：澳洲全國多個城市24日舉行支持巴勒斯坦人示威，敦促澳洲政府對以色列實施制裁，停止與以色列的武器貿易。



據主辦方“巴勒斯坦行動團體”稱，當天澳洲各地舉行了40多場抗議活動，全國約有35萬人參與遊行示威，墨爾本有約10萬人參與。昆士蘭州警方估計，約1萬人在該州首府布里斯班參加遊行。綠黨領袖、昆士蘭州參議員沃特斯當天在集會上表示：“這裡有很多人呼籲和平，呼籲對以色列實施制裁。”她還呼籲澳洲政府停止向以色列政府出售武器部件。



澳洲首都堪培拉當天最早開始出現示威，約2000人上街抗議。悉尼、珀斯、霍巴特、阿德萊德等地當天也舉行了成千上萬人參加的支持巴勒斯坦遊行，示威者手持巴勒斯坦旗幟和寫有“制裁以色列”“孩子們應得到食物，而不是炸彈”等字樣的標語牌，高呼“解放巴勒斯坦”，並呼籲政府制裁以色列。



澳洲11日宣布，將在9月召開的第80屆聯合國大會上承認巴勒斯坦國。澳洲政府還於18日撤銷一名以色列極右翼政客的簽證。澳洲內政部長伯克當時表示，澳洲不會接受有人來澳洲“散播分裂”。以色列總理內塔尼亞胡19日抨擊澳洲總理阿爾巴尼斯是一名“軟弱的政客”，聲稱他“背叛了以色列，也拋棄了澳洲猶太人”。



另外，土耳其總統夫人艾米內24日致信美國第一夫人梅拉尼婭，敦促她像關心烏克蘭兒童一樣關心加沙孩童。艾米內指出，加沙戰爭已導致6.2萬名無辜平民慘遭殺害，其中包括1.8萬名兒童。



