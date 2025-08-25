富權：“反惡罷”是對賴清德的“不信任投票”

中評社香港8月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：“反惡罷”是對賴清德的“不信任投票”。以下為文章內容。



台灣地區“八二三投票”的結果，次波“惡罷”投票民進黨及其側翼團體再次全軍盡墨，七名中國國民黨“立委”全部保住了席位，而且反對“惡罷”的平均比率百分之六十六點一，是贊成“惡罷”的平均比率的百分之三十三點九“翻倍”，個別國民黨“立委”所獲的“不同意票率”，竟然還高於其在“立委”選舉時的“得票率”。連同“七二六反惡罷”的二十四名國民黨“立委”，及原民眾黨籍新竹市長高虹安的“罷免案”全被否決，呈現“三十二比零”的懸殊狀況。民進黨及其側翼團體在一個月內，兩次被“剃光頭”，更是被“剃眼眉”。這兩波“大惡罷”，有如“立法院”再次進行選舉，過關的三十一名國民黨“立委”不但是再次獲得民意肯定，而且還獲得了在未來的本屆任期內不得對其再次發動“罷免”的“金鐘罩”。更重要是影響國際觀感，讓全世界都認知到台灣地區的在野政黨深具民意，不是執政黨說了算，而且更是反襯了民進黨作為執政黨，卻是對在野黨進行“罷免”的反民主作風，這對於西方世界尤其是特朗普已經存在的“疑賴論”，更是起到催發助長的作用。



而同一天投票的“重啟核三公投案”，“同意票”也達到四百三十四萬一千四百二十三票（得票率為百分之七十四點一七）、“不同意票”衹有一百五十一點一千六百九十三票（得票率為百分之二十九點五三），雖然未能跨過五百萬零五百二十三票的“門檻”而失利，但“同意票”幾乎是“不同意票”的三倍，尤其是在“核三”所在地附近的縣市（屏東縣和高雄市），而且還是“綠大於藍”的縣市，“同意票率”都高於“不同意票率”，也折射了民眾對民進黨當局能源政策的強烈不滿。如果是“公投綁大選”，該項“公投案”應當可以跨過“門檻”。實際上，“重啟核三公投”因為沒有綁上大選，因而整體投票率衹有百分之二十九點五，較二零二一年“公投綁大選”的百分之四十一點一投票率大幅下降。如果前日“重啟核三公投”的投票率也有百分之四十，按照“同意票”及“不同意票”的比率，“重啟核三公投”就必然獲得通過。而有趣的是，二零二一年的“啟用封存的核四發電廠公投案”，“反核方”勝過“擁核方”，今次卻發生逆轉，顯示民進黨的“非核神主牌”遭受民眾唾棄。

