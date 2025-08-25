五角大樓“悄悄阻止”烏用遠程導彈打擊俄

這是在美國弗吉尼亞州阿靈頓拍攝的五角大樓資料圖片。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，據美國《華爾街日報》網站23日報導，數月來，美國國防部一直在阻止烏克蘭使用遠程導彈打擊俄羅斯境內目標。



報導援引多名匿名美國政府官員的話說，自今年春末以來，美國防部一項高層審批程序阻止了烏方使用美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊俄境內目標。這期間，烏方至少有一次試圖使用ATACMS打擊俄境內目標，但遭美方拒絕。



報導說，國防部負責政策的副防長埃爾布裡奇·科爾比負責制定了這項尚未公布的審批程序，國防部長赫格塞思擁有最終決定權。基於相關審查，國防部決定是否支持烏方發射遠程武器打擊俄羅斯。除美制遠程導彈外，審查範圍還包括依賴美國情報和零部件的歐洲援烏武器。



“特朗普總統明確表示，烏克蘭戰爭必須結束。目前俄烏軍事態勢沒有變化。”白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特在一份聲明中說，“赫格塞思部長正與特朗普總統保持步調一致。”



據報導，國防部這一審查機制，在事實上推翻了前總統拜登執政時允許烏克蘭使用ATACMS打擊俄境內目標的政策。特朗普在候任總統期間，曾批評拜登政府允許烏克蘭襲擊俄羅斯境內目標的做法“愚蠢”。他去年12月接受《時代》周刊採訪時說：“我們只是在升級這場戰爭，使其惡化”。



特朗普本月21日在社交媒體上發文說，除非能對俄羅斯發起進攻，否則烏克蘭不可能打敗俄羅斯。有西方媒體認為，這是特朗普鼓動烏克蘭去襲擊俄羅斯。



不過，《華爾街日報》網站23日援引多名美國官員的話報導，特朗普上述表態並不意味著美方政策發生改變，比如取消國防部上述審查機制，或是鼓勵烏方使用ATACMS和其他遠程導彈系統。



據報導，烏克蘭已研發出一些國產遠程武器以打擊俄境內目標，包括用來襲擊俄方煉油廠和飛機的無人機等。此外，烏克蘭總統澤連斯基近日表示，烏克蘭正在研發一款名為“火烈鳥”的新型巡航導彈，預計今年底或明年初有望實現大規模生產。