香港去年就業人數較疫前少近半成

中評社香港8月25日電／雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。



有學者認為，公共行政及人類保健行業有政府資助，且人工不低，在這輪經濟周期具吸引力，惟行業依賴政府財政，這種轉變難言是好徵兆。



信報財經新聞報導，統計處指出，由於疫情導致部分行業在2020年至2022年期間大幅削減人手，總就業人數在2019年至2022年期間就大幅減少6.7%或25.81萬人，然後在2023年回升，至2024年大致保持平穩，惟較2019年仍低4.6%。按行業劃分，與2019年相比，2024年就業人數錄得較顯著跌幅的行業為進出口貿易（減23.7%或10.54萬人）、批發（減19.6%或1.1萬人）、零售（減18.7%或5.94萬人）及製造（減14.5%或1.29萬人）。



至於就業人數有所增加的行業，公共行政則較2019年時大升11.7%，人類保健及社會工作服務業急漲13.6%，為兩大增幅最明顯行業。金融及保險業人數減少3.4%，地產業人數則上揚6%。



經濟學者李兆波表示，經濟轉型下就業市場更傾向服務型行業，尤其有政府大額扶持且高開銷的個人服務，例如人類保健及公共行政等；在樓市低迷等經濟環境變化下需要找出路，市民趨向轉投發展機會較大的行業是趨勢，但過程需時，例如要學習相關課程及獲取專業資格。



對於有關轉變對本港經濟屬好屬壞，李兆波指出，香港作為國際金融中心，金融及保險從業員減少令人意外，而很易受經濟周期影響的地產業卻有更多人入職，至於從業員明顯增加的公共行政及人類保健則要依賴政府開支，一旦政府財政出現問題將帶來壞影響。



李兆波相信，醫療和社會服務，以及金融業仍有較大發展機會，醫管局每年有近千億政府撥款，如可維持，伴隨人口老化，從事行業理應不太差；今年股市及IPO好轉，金融及保險的就業人數應會回升，不排除吸引地產等行業從業員轉工。同時，他又稱，貿易及批發就業人數，或在未來關稅戰緩和後得到小許改善，但行業技能要求不高，容易受人工智能（AI）及經濟周期影響；本地零售銷貨價值單月僅300億元，仍低於疫情前約400億元的水準，零售低迷下行業就業人數必然持續下跌。