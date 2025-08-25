AI發展加速液冷技術滲透　多家公司布局

中評社北京8月25日電／據經濟參考報報導，近期，A股市場上與液冷相關的技術、設備、材料等個股受到熱捧。其中，大元泵業、金田股份等個股連續多天漲停。



業內人士稱，在AI算力狂飈、技術不斷成熟的共同推動下，數據中心液冷技術憑借散熱性能和節能潛力，正從“可選項”變為“必選項”，吸引多家上市公司加速布局，但要實現更大規模商用，仍需跨過技術、供應鏈、生態等多重系統性阻礙。



液冷行業正處強勁上升周期



近日，多家液冷相關產業鏈上市公司相繼公布了2025年半年報。其中，金田股份上半年實現營收592.94億元，同比增長2.46%；歸母淨利潤3.73億元，同比大增203.86%。飛榮達上半年營收28.83億元，同比增長27.42%；歸母淨利潤1.66億元，同比大增118.54%。英維克上半年實現營業收入25.73億元，同比增長50.25%；歸母淨利潤2.16億元，同比增長17.54%。



液冷是計算機科學技術領域通過液體介質實現電子設備散熱的核心技術。該技術分為直接接觸型（浸沒式）與間接接觸型（冷板式）兩類架構。



“在全球算力基礎設施智能化升級的背景下，液冷服務器市場正經歷多重變革驅動的結構性增長。預計2025年液冷在大規模集群的滲透率將達到20%，2026年有望突破37%。”國際數據公司（IDC）中國服務器市場研究經理辛一表示。



“‘功率’是當前AI發展的主要矛盾，伴隨AI芯片性能的提高，高功耗帶來的發熱現象制約了芯片性能的釋放，液冷技術成為解決該問題的‘良藥’，也是化解‘功率’矛盾的重要技術路線。”民生證券認為，AI的發展加速了液冷技術的滲透，預計數據中心液冷產業鏈將迎來“黃金時代”。



IDC報告顯示，從廠商銷售額角度來看，2024年液冷服務器市場占比前三的廠商分別是浪潮信息、超聚變和寧暢，占據了七成左右的市場份額。從行業角度來看，液冷服務器的應用仍然相對集中，行業採購量前三的分別是互聯網、電信運營商和政府行業，上述三個行業的採購量占到了整體市場的90%左右。其中，冷板式解決方案的市場占有率進一步提高。