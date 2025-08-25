美國關稅陰影下，日本車企陷“苦戰”

中評社北京8月25日電／據光明日報報導，日前，豐田、本田、日產等七大日本頭部汽車製造商先後公布了其本財年第一季度（2025年4月1日至6月30日）財報，相關數據顯示，各大車企經營壓力持續存在。有日媒認為，這份“刺眼”的成績單，正是日本車企在美國政府關稅壓力下不斷“失血”運轉的結果。



各大車企經營狀況堪憂



日本車企中的“老大”豐田公司財報顯示，雖然其本財年第一季度營業收入同比增長4%，但淨利潤卻同比下降37%，營業利潤率較上年同期也下降了1.6個百分點。公司大幅調低其2025財年（2026年3月期）全年業績預測，其合併淨利潤預計同比減少44%，降至2兆6600億日元。《日本經濟新聞》就此評論稱，美國的關稅政策及日元匯率因素大幅抵消了豐田所採取的提升生產效率等應對策略的積極影響。此外，豐田公司認為美國關稅政策的影響已蔓延至其整車業務及零部件供應商等細分領域，預計關稅將對其整車業務造成約1兆日元的不利影響，對其零部件供應商造成約4000億日元的衝擊。



以北美市場作為主要盈利來源的馬自達公司受到的影響更為明顯。財報顯示，該公司本財年第一季度銷售額同比下降9%，當季歸母淨利潤虧損高達421億日元，這與其去年同期498億日元的盈利形成鮮明對比。該公司2025財年（2026年3月期）全年業績預測顯示，受美關稅政策因素影響，公司預計歸母淨利潤同比將大幅下滑82%，至200億日元。《日本經濟新聞》報導，馬自達雖已在美國與豐田共同投資設廠，但其在產能與零部件供應鏈等方面受限較大，短期內增產較為困難，即使日美間的汽車行業關稅降至15%，馬自達仍將面臨嚴峻挑戰。



其他車企也不容樂觀。本田汽車本季度的歸母淨利潤為1966億日元，同比下滑50%，預計本財年合併淨利潤將同比減少50%。日產汽車已連續四個季度陷入虧損，公司認為特朗普政府的關稅政策對其業績造成了約687億日元的衝擊。公司還公布了2025年上半年（4月至9月）的業績展望，預計營業虧損將達1800億日元。日本三菱汽車公司副社長鬆岡健太郎近期表示，巨額關稅對公司業績造成直接打擊，降低汽車關稅雖有積極意義，但因“關稅對業務的影響涉及許多方面，總體來看仍不樂觀”。

