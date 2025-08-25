【
加拿大總理公布對烏援助細節
http://www.CRNTT.com
2025-08-25 10:58:28
中評社香港8月25日電／加拿大總理卡尼24日訪問烏克蘭期間公布了對烏援助細節。
新華社報導，加總理官方網站當天發布的新聞稿顯示，卡尼訪烏期間公布了加拿大在今年6月七國集團峰會上承諾的對烏克蘭額外20億加元（約合14.4億美元）軍事援助的分配細節。其中大約8.3億加元將用於為烏克蘭採購關鍵裝備，包括裝甲車輛、醫療設備、武器彈藥和無人機；大約6.8億加元將用於採購美國武器援助烏克蘭，包括防空裝備。
訪問烏克蘭期間，卡尼會見了烏總統澤連斯基。澤連斯基隨後在社交媒體上對加方援助表達了感謝。
