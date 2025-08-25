【
大
中
小
】 【
打 印
】
加總理：9月將向烏移交超十億美元武器裝備
http://www.CRNTT.com
2025-08-25 11:09:53
加拿大總理馬克·卡尼（圖片來源：央視網）
中評社北京8月25日電／據央視新聞報導，當地時間24日，加拿大總理馬克·卡尼宣布，加拿大將於今年9月向烏克蘭移交價值超過10億美元的武器裝備。
卡尼指出，在今年6月，加拿大已承諾向烏克蘭追加20億美元軍事援助。其中，超過10億美元將通過提供無人機、彈藥和裝甲車來強化烏克蘭的武器裝備儲備，這些裝備將於9月送達。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
加拿大總理公布對烏援助細節
(2025-08-25 10:58:28)
五角大樓“悄悄阻止”烏用遠程導彈打擊俄
(2025-08-25 10:53:35)
加拿大或向烏派兵 俄外長：有人擬破壞和談
(2025-08-25 10:31:06)
南非總統呼籲保持勢頭推動結束俄烏衝突
(2025-08-24 16:23:06)
俄稱向烏防禦縱深推進 烏稱擊退俄軍進攻
(2025-08-24 10:05:35)
北約官員稱將繼續向烏克蘭提供軍援
(2025-08-24 09:57:25)
俄稱控制多個定居點 烏稱正挫敗俄軍進攻
(2025-08-23 16:23:49)
烏克蘭空軍一架米格29戰機失事 飛行員死亡
(2025-08-23 16:19:40)
美歐討論烏安全保障方案 歐洲部隊由美指揮？
(2025-08-22 14:49:00)