加總理：9月將向烏移交超十億美元武器裝備

加拿大總理馬克·卡尼（圖片來源：央視網） 中評社北京8月25日電／據央視新聞報導，當地時間24日，加拿大總理馬克·卡尼宣布，加拿大將於今年9月向烏克蘭移交價值超過10億美元的武器裝備。



卡尼指出，在今年6月，加拿大已承諾向烏克蘭追加20億美元軍事援助。其中，超過10億美元將通過提供無人機、彈藥和裝甲車來強化烏克蘭的武器裝備儲備，這些裝備將於9月送達。