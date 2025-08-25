首批21個跨區域質量強鏈聯動項目發布

中評社北京8月25日電／據新華社報導，日前，在全國質量強鏈經驗交流現場推進會上，市場監管總局正式發布首批21個跨區域質量強鏈聯動項目，27個省（區、市）市場監管部門參與，旨在創新區域質量合作互助機制，推進產業鏈供應鏈跨區域分工協作，加強質量支撐，提升產業鏈韌性和安全水平，助力破解“內卷式”競爭。



21個跨區域質量強鏈聯動項目既包括機器人、腦機接口、低空經濟、商業航天等新興和未來產業鏈，也涉及紡織服裝、工程機械、煤化工等傳統產業鏈。



其中，光伏、鋰電池等產業鏈面臨較大的“內卷式”競爭壓力，聯動項目行動方案提出發揮質量支撐和標準引領作用，通過區域合作營造共創共享共贏的產業新生態；家庭裝飾裝修材料、羽絨生產加工、富硒等產業鏈事關民生福祉和提振消費，聯動項目行動方案提出質量分級、質量信息共享查詢服務、信用評價等質量強鏈惠民舉措，通過質量提升營造放心消費環境，提振消費信心；機器人、腦機接口等產業鏈既是當前的熱點，也是未來發展經濟的新動能，聯動項目方案從產品共創、標準共建、品牌共育等方面提出務實舉措，通過配齊配強質量基礎設施要素，加速科技成果產業轉化，更好發揮質量對產業建圈強鏈的支撐作用。



市場監管總局要求，下一步，各項目牽頭省份和參與省份要提高重視程度，建立常態化聯繫機制，推動方案各項目標任務落地落細。要加強統籌協調，通過組建質量技術創新聯合體、開展質量基礎設施“一站式”服務、搭建質量聯動提升協作平台等方式，整合區域間高校、科研院所、企業等質量技術創新資源，推動區域間質量政策聯動、資源共享、優勢互補、成果共用。要加強產學研用協同創新，促成一批“小而美”質量合作，解決一批“小切口”質量問題，突破一批關鍵共性質量瓶頸，形成一批標誌性攻關成果。要加強宣傳引導，及時總結提煉經驗做法，加大宣傳推廣力度，切實發揮示範引領作用。