滬股創10年新高 滬深兩市半日成交逾2萬億
2025-08-25 11:57:47
中評社香港8月25日電／內地股市半日顯著造好，上證指數再創10年新高。滬深兩市半日成交額已超過2萬億元人民幣。稀土永磁、算力、白酒、房地產股造好；美容護理、體育股偏軟。
上證指數迫近3900點關口，最多升至3880點，半日報3858點，升32點，升幅0.86%。
深證成份指數及創業板指數同創3年高位，深證成指半日報12361點，升195點，升幅1.61%。
創業板指數上試2800點關口，高見2782點，半日報2741點，升59點，升幅2.22%。
