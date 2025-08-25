】 【打 印】 
滬股創10年新高　滬深兩市半日成交逾2萬億
http://www.CRNTT.com   2025-08-25 11:57:47


　　中評社香港8月25日電／內地股市半日顯著造好，上證指數再創10年新高。滬深兩市半日成交額已超過2萬億元人民幣。稀土永磁、算力、白酒、房地產股造好；美容護理、體育股偏軟。

　　上證指數迫近3900點關口，最多升至3880點，半日報3858點，升32點，升幅0.86%。

　　深證成份指數及創業板指數同創3年高位，深證成指半日報12361點，升195點，升幅1.61%。

　　創業板指數上試2800點關口，高見2782點，半日報2741點，升59點，升幅2.22%。

