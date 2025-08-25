多地搶抓創新藥械產業機遇

8月20日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京調研生物醫藥產業發展情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，實現全球首創（First－in－class）藥物突破、加速產品轉化應用進程、培育具有核心競爭力的創新型企業、全力打造全球創新藥械的首發高地……在創新藥械領域，我國正加速向“首創”“首發”“首用”世界級高地突破。



8月21日，國務院原則同意《中國（江蘇）自由貿易試驗區生物醫藥全產業鏈開放創新發展方案》，要求江蘇以高水平開放為引領、制度創新為核心，開展首創性、集成式探索。旨在將中國（江蘇）自由貿易試驗區打造成為具有世界影響力的生物醫藥產業集聚地和更具國際競爭力的創新發展高地。



上海浦東近日發布《浦東新區生物醫藥產業園區功能提升方案（2025—2027年）》，將錨定國際一流水平，構建“1＋1＋X”一體發展功能格局，全力打造全球創新藥械的首發地、科學家創業的首選地、制度改革的首創地。



方案提出，到2027年，浦東生物醫藥產業規模將突破5000億元大關，工業產值突破1000億元，創新藥械產值占比達到35%至40%。三年內，新獲批自主創新1類新藥15個以上，新機制、新靶點創新藥2至4個，全球首發產品實現倍增；培育出1至2家百億級規模的創新藥企，新增1至2個五十億級單品；推動10個以上自主創新藥械產品成功進入國際主流市場。



8月14日，海南省印發《海南省關於進一步支持生物醫藥產業高質量發展的若幹政策措施》，對創新藥械發展給予全方位、大力度的補貼。



海南承諾，繼續實施省生物醫藥產業研發券政策，對產品研發的臨床前研究、臨床試驗、新成果產業化等全流程，按照階段性成果給予40萬元至1000萬元的資金獎勵。積極鼓勵企業參與國家帶量採購，對於參加國家藥械集中帶量採購並中標的企業品種，按照以中標單價完成實際銷售額的3%給予最高300萬元的獎勵。



海南還支持在創新藥、合成生物學、高端醫療器械、核醫藥、現代中藥等重點領域，布局具有產業集聚引領作用的項目（含品種）、研發取得重大突破的項目以及重大公共服務平台項目等。市縣按類別制定全鏈條支持措施，經評選後，省級財政按照每個項目3000萬元的標準給予市縣一次性獎勵，且年度支持項目不超過3個。

