增加供給豐富賽事　體育產業再迎政策利好

中評社北京8月25日電／據新華社報導，近日，國務院常務會議就釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見進行研究。會議要求，要增加體育產品供給，豐富體育賽事活動，推動體育用品升級，強化產業要素支撐，提升服務保障水平，培育體育產業增長點，加快構建現代體育產業體系。要激發體育消費需求，拓展體育消費場景，鼓勵各地舉辦體育消費活動，實施消費惠民舉措，更好滿足群眾消費升級需求。



“此次國常會除了對體育產業升級作出部署，還強調‘要激發體育消費需求’，體現出體育產業和體育消費對於落實擴大內需戰略的重要作用。”中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄在接受記者採訪時說。



他表示，今年以來，我國體育產業重新回到高速增長路徑的趨勢已經比較清晰，在體育消費領域，各類新場景、新模式、新產品層出不窮，“體育＋”和“＋體育”等各種融合性的消費創新發展到了新的高度。爆火的“村超”和“蘇超”就是典型的融合消費創新，這種融合不僅可以更好滿足消費者需求，同時也能夠形成更加可持續的發展模式。



“傳統上的賽事經濟往往指的是賽事所帶來的經濟效應，但近年來我國的發展實踐已經極大拓展了賽事經濟概念，它甚至已經成為了一種重要的經濟形態，無論對於體育產業自身的發展還是提振消費擴大內需都有越來越突出的價值。此次國常會提出‘豐富體育賽事活動’，也將會為賽事經濟的發展注入新的動能。”王裕雄說。



會議還提出，要更加注重調動市場力量推動體育產業發展和消費規模擴大，提高體育經營主體活力，推動體育產業高質量發展。



迪卡儂中國公共政策總監楊帆認為，國常會提出的“增加體育產品供給”“推動體育用品升級”“加快構建現代體育產業體系”，將有望極大地促進體育用品製造、體育賽事運營、體育培訓等各環節的協調發展，支持體育產業鏈上下游企業的發展，提升產業整體競爭力。

