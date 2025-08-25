王毅會見韓國總統特使朴炳錫

8月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見韓國總統特使朴炳錫。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，8月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見韓國總統特使朴炳錫。



王毅表示，今天是中韓建交33周年紀念日，兩國關係正處於改善發展的重要時期。中方始終重視中韓關係。韓國新政府就任後，習近平主席同李在明總統通電話，就推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水平達成重要共識，為下步雙邊關係發展指明方向。中韓關係發展歷程證明，睦鄰友好、求同存異、拓展合作是正確的選擇。中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。



王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是朝鮮半島光復80周年。中方將隆重舉行“9·3”紀念活動。在這個重要特殊節點，中方願同所有愛好和平的國家和人民一道，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義。中韓還應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。



朴炳錫請王毅轉交韓國總統李在明致習近平主席的信函，表示韓新政府高度重視發展對華關係，願同中方共同努力，落實兩國元首共識，密切高層交往，拓展面向未來的務實合作，增進教育、青年等領域人文交流，推動韓中戰略合作夥伴關係重回正軌。韓方始終尊重一個中國立場，願並行發展同中國等主要大國關係，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。