教育局：打擊借殼辦學，設機制籲實名舉報

崇正中學（圖）涉嫌違規“借殼”予深圳教育機構“摘星教育”辦學，事件引起社會高度關注 中評社北京8月25日電／據大公報報導，近日有內地機構利用本地私立學校“借殼辦學”引起爭議。教育局已向全港中小學發信，呼籲業界團結守護專業誠信，並列出四項提醒，包括須向當局如實提交學生名單。



署理教育局局長施俊輝強調，新學年會到公立學校點人數，並突擊巡查有高風險的私立學校。教育局表示，另有一些學校懷疑違規，已被列入關注名單跟進。



施俊輝昨日在電視台節目中表示，教育局已向全港所有官立、津貼及私立的中小學發信，指近期有學校涉嫌利用第三方機構，以學校名義開辦教育課程，如中學文憑試課程，懷疑“借殼辦學”，當中聲稱能“提供香港學籍”，或涉及誤導性宣傳。局方高度關注這類“鑽空子”和違規行為，強調絕不容忍。



突擊巡查私校 防“影子學生”



教育局的信函中列出四項提醒。首先，除獲教育局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作，安排第三方機構以該校名義開辦教育課程，包括公開試課程，並由家長或學生向該機構支付所需學費。本港學校多與內地結為“姊妹學校”，局方指不能以此為幌子與姊妹學校違規合辦正規課程，於收生時誤導家長或學生。



第二，學校必須確保收生條件符合法例及教育局行政指令，校董會及學校要整理及呈報學生人數和資料，包括出席率，強調每個學生不能同時在多於一間公帑資助學校註冊。如學校誤報或資料不實，局方會密切跟進，採取行動，絕不姑息。



第三，學校不得濫收費用，私立學校收取學費以外的其他費用，必須合法合規、確保管治良好、收費透明及保障主要持份者權益。



最後，廣告宣傳必須嚴格遵從《教育條例》來辦理，不得聲稱在註冊房產以外的地點營辦，亦不得載有虛假或具誤導性資料。