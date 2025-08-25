供港蔬菜安全快速，彰顯中央對港關愛

中評社北京8月25日電／據大公報報導，距香港兩千里外的青海，帶著露珠的豌豆苗等蔬菜，24小時內就能從田間出現在香港市民的餐桌上。不僅如此，從東北的大米、甘肅的娃娃菜，再到湖北的豬肉，這些來自內地省市的優質蔬果及肉食品，能夠常年穩定安全快速地供應到香港，並非理所當然，背後是中央及地方對香港的大力支持。從設立穩定的生產基地和供應鏈，到嚴格的品質安全監控體系，再到高效的跨部門協調機制，“生命線”、“安全網”、“快車道”，共同築起了港人的“安心餐桌”。



青海被公認為是全球四大無公害、超淨區（淨空、淨土、淨水）之一，為冷涼蔬菜生長提供了絕佳條件。大公報記者日前訪問了青海省互助縣的供港澳蔬菜種植基地，看到了從種植、檢驗、分揀、包裝、低溫預冷的全供應鏈過程。這樣的生產鏈、供應鏈在全國各地還有很多。在港人習以為常的供應現象背後，是不為人所熟知的全方位保障體系。



穩定生產基地和供應鏈的“生命線”。中央多年來在廣東、湖南、河南、雲南等地建立了一批供港蔬菜、生豬、水產等定點生產基地和註冊加工企業，這些基地和企業受到非常嚴格的監管，從源頭上控制品質。同時供港食品享受運輸優先權，開通了專門的高速公路綠色通道，確保食品能以最快速度運抵香港；擁有專用口岸，例如深圳的文錦渡口岸，海關和檢驗檢疫部門實行“7×24小時”優先通關驗放，實現“即到即查、即查即放”。



嚴格品質安全監控體系的“安全網”。國家有關部門對供港食品進行高標準監管，農殘、藥殘、添加劑等安全標準對接香港或國際水平。不僅如此，食品運輸銷售後，還會進行全過程追溯，從田間地頭到香港市場，建立了完善的檢驗檢疫和品質追溯體系。每一批供港食品都需要相關的檢驗檢疫證明。很多供港食品都有“供港”字樣的專屬標誌，成為品質和安全的象徵，也是港人放心購買食用的標誌。



高效跨部門協調機制的“快車道”。在正常情況以外，例如遇到自然災害、疫情或公共衞生事件時，國家海關總署、國家市場監管總局、農業農村部等多個中央部委以及地方政府，會迅速啟動應急機制，調動全國資源，不惜代價確保對港供應不間斷。許多市民仍然記得，在三年疫情期間，當兩地跨境運輸受阻時，內地迅速開闢水路運輸通道，通過“海上快線”等方式，確保蔬菜、肉類等物資源源不斷運抵香港。