港生暑期研學考察熱 上多元中國課

中華基督教會方潤華中學師生參觀韶關市紅軍長征粵北紀念館。 中評社北京8月25日電／據大公報報道，香港學生今年暑期北上研學考察再迎高潮，陸續有香港師生團赴內地各城市開展參訪活動，如新界的50多位中學生通過“百萬青年看祖國──大灣區科技文化研學之旅2025”活動，在廣州實地瞭解灣區科技創新發展成果與港澳青年創業實踐案例；除廣東省外，還有更多香港青年的足跡遍布寧夏、江蘇、海南、吉林等多個省區市，在大江南北的行走中感知“立體中國”的豐富內涵。這些研學之旅不僅讓香港青年在沉浸式體驗中深化了對祖國歷史文化、發展成就的認知，更搭建起心手相牽的情感橋樑，為增進香港與內地的青年交流注入了持久活力。



增多元考察行程 遍及11省



隨著近年來內地可觀、可感、可體驗的文旅內容爆發式增長，港澳青少年北上研學熱度持續升溫。在剛剛結束的2024-2025學年，共有53所學校、6500多名香港師生到韶關研學，人數較上一學年翻了近三倍。



港生赴內地研學的路線也愈發趨於深度，例如在公民科內地考察的韶關路線，師生們實地探訪韶鋼全自動化生產線，瞭解中國智造的硬核實力；登臨丹霞山深入理解地質演化、生態保護與可持續發展的聯繫等。據瞭解，截至今年5月，香港已有累計超過14.5萬名師生通過公民科內地考察團，到內地開闊眼界、增長見識。



為了進一步滿足師生對深度考察的期望，特區政府教育局從新學年開始將革新行程安排，增加多元化考察行程至28個，遍及11個省份，涵蓋創新科技、歷史文化、經濟發展、鄉村振興和可持續發展等主題，預計本學年會有約5萬名學生及6000名教師參與考察。