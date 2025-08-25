M品牌優化，聚焦國際級體育賽事

中評社北京8月25日電／據大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日宣布，文體旅局和大型體育活動事務委員會已完成“M”品牌計劃檢討，提出進一步優化措施，包括聚焦於贊助國際公開賽事，“M”品牌會有策略地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港。每項活動的資助上限按評分而定，由600萬至1500萬元不等，換言之，並非每項獲批准的申請都自動獲批1500萬元資助上限。



羅淑佩表示，希望以更具策略性、更有效和精準地分配政府資源，支持高質素和具經濟效益的大型體育活動，推動體育盛事化和產業化發展。\大公報記者 譚德龍 朱家立



羅淑佩昨日出席第15屆全國運動會群眾比賽保齡球項目決賽後會見傳媒時，公布優化措施。優化措施適用於所有在今年9月16日起收到的“M”品牌活動申請。申請機構須在擬舉辦或公布舉辦“M”品牌活動前至少六個月前提出申請。



資助額由600萬至1500萬



大型體育活動事務委員會將採用固定申請周期，接受和處理表演賽、邀請賽申請，在同一個為期六個月的申請周期內收到的申請，將按參與球星、隊伍的吸引力、經濟效益等優勢一併處理和考慮。一般情況下，委員會在同一周期，只會揀選不多於三項表演賽或邀請賽，避免因多項賽事同期舉行而減低各自的經濟可行性和效益。



羅淑佩表示，“M”品牌計劃會調整評分標準，在評審表演賽、邀請賽申請時，會特別考慮推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益的成效。此外還將強化監察機制，要求申請人在活動完結後，提供有關訪客數字、經濟效益等資料。



在優化措施下，每項活動的資助上限根據評分而定，由600萬至1500萬元不等。為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額、推動業界邁向產業化發展，大型體育賽事首三年的直接補助金會按年遞減，第一年最高600萬元、第二年最高500萬元、第三年最高400萬元。



羅淑佩表示，沒有就每年可獲“M”品牌資助的盛事設上限，只要是具規模的國際賽事，並對體育發展、旅遊及經濟收益有正面影響，局方都樂意考慮。她補充，如果屬同一系列賽事，高檔次的項目或會優先考慮；資助計劃希望集中在大型國際賽事、特別是可爭取國際排名等的賽事作為優先，但並非不會考慮表演賽，若有關賽事可帶來旅遊收益等，會是更主要的考慮因素。