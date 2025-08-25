暑假盛事浪接浪，過夜旅客留港延長

中評社北京8月25日電／據大公報報導，今個暑假本港多項盛事包括演唱會和球賽等，成功帶動旅客增加，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去兩個周末，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，創下2023年2月疫後復常後，黃金周以外的單日內地旅客人次新高，上周二（19日）啟德主場館、紅館、西九戲曲中心舉行的活動均入場爆滿，吸引近10萬名觀眾，半數是訪港旅客。有酒店業人士透露，發現近期訪港過夜旅客，有延長留港過夜日數跡象，選擇平日留港兩晚佔三至四成，相信跟盛事有關。



香港大球場上周六（23日）晚上演沙特超級盃決賽，氣氛熱鬧，當晚主持頒獎禮的財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，與三萬名觀眾一起觀賽，當中不少是專程來的旅客。他說，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增七成，今年首七個月再增逾一半。



沙特超級盃決賽首次在東亞舉辦，選址香港，葡萄牙巨星C朗拿度隨隊第一次訪港。陳茂波引述沙特主辦機構透露，考慮在香港舉辦球賽，不僅是因香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區以至整個中國和亞洲的地位。



羅淑佩表示，今夏足球盛事浪接浪，由五月底曼聯訪港，到上周六的沙特超級盃，多場賽事共吸引逾25萬人次球迷。她引述沙特足總主席在賽後表示，將積極考慮再來香港舉辦賽事，特區政府會繼續努力引入更多外隊的賽事。



多項活動滿座 半數觀眾為旅客



羅淑佩表示，除足球盛事，香港今個暑假每星期不同場地均有多項盛事舉行，剛過去兩個周末，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次。上周二啟德主場館、紅館及西九戲曲中心均有活動，入場爆滿，共吸引超過10萬名觀眾，當中約一半為旅客。