房屋局：打擊濫用公屋　3年來收回九千單位

中評社北京8月25日電／據大公報報導，房屋局局長何永賢表示，政府近年致力打擊濫用公屋，3年來已收回9000個濫用單位，若以每個單位建造成本100萬元計算，即節省超過90億元。房屋委員會今年推出的“舉報濫用公屋獎”，至今接獲3500宗申請，上月有首批3宗舉報獲頒發獎金，涉及在公屋單位提供美甲服務，公屋單位改裝至仿如美甲店模樣。



房委會於今年1月15日實施新設立的“舉報濫用公屋獎”，旨在透過市民舉報提供線索，查找出一些較隱蔽的濫用公屋個案。舉報人必須以實名舉報，當房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向舉報人提供感謝狀及最高3000港元現金獎勵。



揭單位變美甲店



何永賢昨日在一個電台節目表示，至今接獲的舉報申請中，有700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局於7月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務，她形容有關個案有很多證據，也有很多環境證據，“例如（公屋）單位已經變成店舖模樣，進去如同有櫃位，可以挑選美甲款式，全部有標示價錢。”



何永賢表示，房委會在執行收回公屋政策方面有守則，若涉及特殊情況，會安排社工跟進，有需要時會提供恩恤安排，或暫緩收回公屋單位。她強調公屋是讓基層市民可以慢慢向上流動，當局亦會推出各項措施創造上進氣氛，不過暫時無意調整公私營房屋供應比例。



她表示，公私營房屋供應“七三比”可以暫時維持，過去一年的私人住宅供應量達2.4萬夥，高於以往每年約1.7萬至1.8萬夥，市場需時消化和鞏固。她稱房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。簡約公屋對縮短輪候公屋時間的效果顯著，未來會全速推進項目完工。



她早前外訪時注意到，其他國家的私人發展項目有混合興建公營單位，在同一個樓盤提供出租公屋，樓宇質素看來與私樓的差不多，但缺點是倚賴發展商興建，當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，她強調政府必須掌握供應的主導權。