元朗簡屋，30居民實現家門口上班

中評社北京8月25日電／據大公報報導，元朗攸壆路是首個“簡約公屋”項目，今年3月底開始分階段入夥，跨區搬到這裡的居民是否需要重新找工作？在當區找工作是否困難？有居民搬過來後，因為感到交通時間太長，於是辭掉原來工作，如今在社區內任職清潔工，實現“家門口上班”。元朗攸壆路簡約公屋的營運機構應房屋局要求，至今已協助30位居民實現社區內就業，更為居民與周邊廠家搭建就業橋樑，搭配其他社區支援服務，讓跨區遷入的住戶既“安居”亦“樂業”。



攸壆路簡約公屋入住率已達100%，牛頭角彩興路項目亦將在本月底達100%，截至8月中，入住居民中已有超過50戶接獲通知，可編配傳統公屋單位。另外，九龍灣彩石裡簡約公屋今日起接受申請。\大公報記者 易曉彤（文） 何嘉駿、融媒組（視頻）



九龍灣簡屋今起接受申請



繼元朗及牛頭角簡約公屋落成入夥，九龍灣彩石裡簡約公屋今日起接受申請，政府呼籲居住於不適切居所的合資格市民，盡快遞交申請，早日改善居住環境。



張女士今年4月搬入攸壆路簡約公屋，她向大公報記者說，此前居住於觀塘劏房並在當區工作，“搬來這裡後，去觀塘上班太遠了，交通耗時又費錢，只能辭職了。”簡約公屋營運機構不時在服務站張貼招聘資訊，張女士看到後，應聘成為社區的清潔工，如今上班無需坐車，“真的省了不少車費，每天還能多些時間待在家里。”居民馬先生說，經常見到有機構開展招聘工作，“基層工作和管理層的工作都有，適合不同的人士。”



逾半任職保安和清潔崗位



攸壆路簡約公屋的不少居民是跨區搬入，部分人可能需重新找工作。房屋局要求該項目的營運機構“領先管理有限公司─東華三院聯營”，僱用部分居民參與設施營運、保安及清潔等工作。領先管理有限公司─東華三院聯營代表黃志全表示，機構會優先聘用本村居民，就職保安和清潔崗位的本村居民現時分別佔逾五成和七成。



這些“身邊人”既熟悉社區情況，又能快速回應鄰里需求。房屋局副局長戴尚誠分享，曾與在攸壆路簡約公屋任職保安員的居民聊天，覺得他們工作非常投入。有初來的長者因不熟路、找不到自己的單位，保安員會主動上前引路。