接駁巴士半小時一班，居民盼加密班次

中評社北京8月25日電／據大公報報導，元朗攸壆路簡約公屋的南北兩區，均設有一個公共運輸服務總站，共有三條巴士或小巴路線，車次為20至30分鐘一班，約15至20分鐘車程便可到達元朗市中心、上水或大欖隧道轉車處。有居民期望加密巴士班次至15分鐘一班。



現時有專營巴士76號來往攸壆路簡約公屋與上水，途經新田皇巴站，可轉乘B1巴士至福田口岸及皇崗口岸。專線小巴36A則來往元朗市中心。



居民高小姐向大公報記者說，一家三口於兩個多月前搬至北區，日常外出主要搭乘76號巴士至上水轉乘，即便路段順暢，抵達上水也需近半小時；而該車次當前約半小時一班，有時甚至超過半小時才來。她說，孩子在粉嶺的學校上學，來回交通時間需兩小時，若早上高峰車次無法加密，擔心影響孩子準時到校。她希望巴士班次加密至15分鐘一班，尤其在早晚高峰時段。



專營巴士268號來往大欖隧道轉車站，並提供“轉乘優惠”至港九各區。大公報記者實測從攸壆路“簡約公屋”南區乘搭該巴士，前往大欖隧道轉車站，班次約為每30分鐘一班，若不想在巴士站等候太長時間，或錯過班車，最好提前在巴士APP內看好發車時間。該車程全程約20多分鐘，車費為6.7元，途經錦上路站。