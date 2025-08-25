中國駐美大使：中美農業完全可以優勢互補

中評社北京8月25日電／據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒22日在華盛頓舉行的中美大豆產業合作夥伴早餐會上說，中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，雙方完全可以優勢互補。



謝鋒在演講中表示，中美共同支撐起全球糧食生產的近四成、消費的近四分之一。中國在勞動密集型農產品領域具比較優勢，美國則以機械化、規模化生產的土地密集型大宗農產品為主。中美農業交流合作不僅豐富了兩國消費者的“菜籃子”，更鼓起了美國農民的“錢袋子”，為中美農業轉型升級提供了不少“金點子”，走出了保障全球糧食安全的“新路子”。



謝鋒指出，農業不應被政治化，農民不應為貿易戰埋單。禁限中國公民、企業購買農地純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是以一己之私綁架中美農業合作。



謝鋒強調要落實好兩國元首重要共識，發揮好中美經貿會談機製作用，增進共識、減少誤解、加強合作，共享發展紅利，重回共贏正軌。他呼籲兩國產業協會和企業做辛勤耕耘的“農夫”，既要“除蟲”，對將經貿問題泛政治化、泛安全化大聲說不，也要“育種”，多行開拓之舉、多揚共贏之帆，讓中美農業合作枝繁葉茂、健康成長。



本次活動由美國大豆出口協會與中國食品土畜進出口商會共同主辦，兩國有關行業協會、農企、學者等參加。