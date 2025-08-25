熱能探測加AI，食環署捕鼠增四成

中評社北京8月25日電／據大公報報導，為打造整潔衞生的社區環境，食物環境衞生署多管齊下，包括自2024年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，捕鼠成效顯著，當年在全港捕獲共約89600隻活鼠，按年增加約四成，其中在荃灣鱟地坊的捕鼠量更按年增加約兩倍。



食環署每半年一次在全港各區進行鼠隻活動調查，食環署荃灣區衞生總督察蘇陽峯接受《政府新聞網》訪問表示，考慮到老鼠的生活習性，該署人員會在進行鼠患調查的地區，連續三天放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌日早上7時拍攝，並以人工智能技術分析所得的熱成圖像。



他稱透過熱成圖像，可清楚見到鼠蹤和出沒時間，前線人員便可針對鼠隻的出沒路徑，精確制訂打擊鼠患的策略，放置捕鼠器或放置毒餌。新方法較傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法，更加有效。



食環署數據顯示，2024年在全港捕獲約89600隻活鼠，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶，捕獲約270隻活鼠，較2023年同期增加約兩倍。荃灣南分區委員會主席陳傑表示，街坊大讚部門在鼠患治理方面，效果最為明顯。食環署積極介入，令後巷堆放雜物、積累污漬等問題得以明顯改善。



荃灣鱟地坊捕鼠量激增



食環署也和屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作，減低鼠患風險。荃灣廣場（住宅）物業管理公司滅鼠聯絡大使劉志宏表示，今年2月和食環署簽署《滅鼠約章》後，食環署派員到屋苑提供免費技術支援，就防治鼠患措施提供專業意見，大大提升整體防鼠成效。該屋苑的滅鼠聯絡大使也參加食環署舉辦的專題講座，獲得最新、最實用的防鼠資訊，更和其他物管公司交流經驗，提升社區整體防鼠能力。