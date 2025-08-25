九三閱兵　儀仗方隊打頭陣

中評社北京8月25日電／據大公報報導，8月23日17時至8月24日5時，北京天安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第三次綜合演練。為配合活動安排，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，故宮博物院8月31日至9月4日臨時閉館。



在9月3日閱兵式上，作為分列式上第一個出場的徒步方隊，儀仗方隊將首次以“儀仗司禮大隊”的全新番號在天安門廣場亮相。儀仗方隊平均身高在各個方隊中是最高的，男隊員平均身高186.5厘米，隊員平均年齡衹有23歲，近90%的官兵是首次參加閱兵任務。



夜幕下的天安門廣場燈光璀璨，軍樂中的受閱部隊威武雄壯。演練現場各環節組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到了預期目標。北京市有關方面向廣大市民和遊客的支持表示衷心感謝。



最後一次綜合演練圓滿結束



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心介紹，第三次綜合演練是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練，包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合，為正式活動的成功舉辦打下堅實基礎。



在紀念抗戰勝利80周年閱兵式上，儀仗方隊將首次以“儀仗司禮大隊”的全新番號在天安門廣場亮相。作為分列式上第一個出場的徒步方隊，儀仗方隊將高擎黨旗、國旗、軍旗三面旗幟引領整個徒步方隊接受檢閱。



在威武鏗鏘、英姿颯爽的背後，是始終如一的嚴格訓練和精益求精的動作標準。在練好規定動作的基礎上，旗組面臨的最不可控的因素就是極端天氣所帶來的現實影響，這對旗手來說是個不小的挑戰。



“有風的天氣情況下，我們採用推旗，如果沒風的情況下，我們會採取甩旗。必須要求我們的動作、步幅、步速都非常精準，要做到順風不快、逆風不慢、橫風不擺。”儀仗司禮大隊的石斌說。



儀仗方隊的平均身高在各個方隊中是最高的，男隊員平均身高186.5厘米，女隊員平均身高173厘米。這也是一支年輕方隊，隊員平均年齡衹有23歲，近90%的官兵是首次參加閱兵任務。